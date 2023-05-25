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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذربيجان: لن نسمح لإسرائيل بضرب إيران من أراضينا

أذربيجان: لن نسمح
أذربيجان: لن نسمح لإسرائيل بضرب إيران من أراضينا

 

قال نائب الوزير الأذربيجاني فريز رزاييف إن بلاده "تتجنب التدخل في صراعات الدول الأخرى، ولن نسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران من أراضينا".

وبالرغم من تحسن العلاقات مؤخرا بين إسرائيل وأذربيجان على ما اشتمل ذلك من تهديدات مبطنة لإيران باقتراب إسرائيل من حدودها إلا أن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لم يترك مجالا للشك حين أكد أن بلاده تحافظ على الحياد وتتجنب التدخل في صراعات الدول الأخرى.

وأضاف في حديث لصحيفة معاريف أنه على الرغم من أننا نسعى جاهدين لإقامة علاقات متبادلة على أساس الاحترام بين أنداد مع إيران، وأن مصيرنا هو العيش جنبًا إلى جنب.

أذربيجان فخورة بالسياسة الخارجية التي تقودها، وكدولة علمانية، فإننا نعارض بشدة إدخال التطرف الديني في العلاقات الدولية وكشف رازاييف بحسب الصحيفة أن أذربيجان شاركت في إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا.


وقال "إسرائيل وتركيا على السواء هما صديقتان قديمتان لأذربيجان. وعندما دب الخلاف بين الصديقتين، فعلنا كل ما بوسعنا لمساعدتهما على إيجاد لغة مشتركة والتوصل إلى تفاهم يدعم الاستقرار والتعاون الإقليميين".

يذكر أن نائب الوزير الأذربيجاني وصل في زيارة إلى إسرائيل هذا الأسبوع وشارك في مؤتمر هرتسليا الذي تمحور حول القضية الإيرانية.

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