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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليتواني بشأن اجتماع أمني هام مع حلف الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

أعلنت قيادة الجيش الليتواني، اليوم الخميس، إن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمركزة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ستناقش سبل تنسيق تحركاتها، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا لبيان الجيش الليتواني، فإنه سيتم إنشاء منصة جديدة "3 + 3" لضمان تنسيق أفضل، والتي ستجمع قادة قوات الناتو المتمركزة في ليتوانيا وقيادة القوات المسلحة لدول البلطيق.

وسيعقد اجتماع العمل الأول، حيث تخطط الأطراف لمناقشة التنسيق بين القوات المسلحة الوطنية وحلفاء الناتو، في بلدة روكلا الليتوانية اليوم الخميس. 

وتتمركز في البلدة الليتوانية كتيبة تابعة لحلف شمال الأطلسي تحت قيادة ألمانية، كما تم نشر وحدات مماثلة تحت قيادة بريطانية وكندية في لاتفيا وإستونيا من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

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