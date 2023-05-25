صحف السعودية|الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم..زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب بنما وكولومبيا..لقاء وزير الصحة السعودي ونظيره العراقي..عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا

تقرير الأرصاد السعودية اليوم

لقاء وزير الصحة السعودي مع نظيره العراقي

واشنطن تصادق على بيع نظام دفاع جوي لكييف بقيمة 285 مليون دولار

الأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعملان لتسهيل صادرات روسيا

رسميا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا

قبالة بنما وكولومبيا.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب خليج دارين

أمطار جازان تتواصل.. ولا تعليق للدراسة



نشرت صحف السعودية ،اليوم الخميس، اخبار وضوعات هامة المحلية منها والدولية تهم المواطن العربي.



صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



صحيفة المدينة

نشرت صحيفة "المدينة" عن لقاء وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, معالي وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي, وذلك على هامش ترأس معاليه وفد المملكة في اجتماعات الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا, التي تعقد خلال الفترة من 21 وحتى 30 مايو تحت شعار "منظمة الصحة العالمية في الخامسة والسبعين: إنقاذ الأرواح، قيادة الصحة للجميع".

وجرى خلال اللقاء استعراض جدول الأعمال ومناقشة الأوضاع الصحية في البلدين الشقيقين , إضافة إلى بحث تعزيز اوجه التعاون في مجال طب الحشود والصحة العامة,والعمل على تطوير العمل الصحي المشترك.

كما أكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتعزيزها في المجالات كافة, بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

صحيفة الشرق الأوسط

نشرت "الشرق الأوسط" عن إعلان الولايات المتّحدة، المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز «ناسامز» ومعدّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا الساعية لتعزيز دفاعاتها ضدّ الضربات الروسية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، إنّ أوكرانيا لديها حاجة ملحّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضدّ الضربات الصاروخية والطائرات الروسية، مشيرة إلى أن الحصول على هذا النظام ونشره سيعزّزان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وتابع البيان، أنّ البيع لن يتطلب تكليف أيّ موظفين أو مقاولين متعاقدين مع الحكومة الأميركية بالعمل في أوكرانيا.

ووافقت الخارجية الأميركية على البيع، وقدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الذي يجب أن يوافق على الصفقة.

وتبرّعت دول من بينها الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية، بمعدات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف، لكنّ الاتفاق الأخير سيكون في شكل عملية بيع.

وأدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية دورًا رئيسيًا في حماية البلد من الضربات ومنع القوات الروسية من السيطرة على أجوائه.

وعندما بدأت روسيا غزوها في فبراير 2022، كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تتكون إلى حد كبير من طائرات وبطاريات تعود إلى الحقبة السوفياتية، لكنّ كييف عزّزت مذاك ترسانتها بشكل كبير بفضل الدعم الغربي الذي شمل وحدات من نظام "ناسامز".



كما نشرت الشرق الأوسط عن قول كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة، ريبيكا غرينسبان، لوكالة "رويترز"، إن المنظمة تعمل مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء منصة للمساعدة في معالجة المعاملات الخاصة بالصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا.

ويُلزم اتفاق أبرم في يوليو من العام الماضي، الأمم المتحدة بمساعدة روسيا في التغلب على أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة 3 سنوات. وجاء إبرامه بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للأغذية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي للبلاد في فبراير (شباط) 2022.

ويهدف الاتفاقان إلى تخفيف أزمة سلع عالمية قالت الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الحرب لأن البلدين ينتجان الحبوب والأسمدة للأسواق العالمية، خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت غرينسبان، التي تقود تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وروسيا، في مقابل، ووصفت اتفاق البحر الأسود والاتفاق بين الأمم المتحدة وموسكو بأنهما شريان الحياة للأمن الغذائي في العالم.

وتقرر تمديد اتفاق البحر الأسود الأسبوع الماضي للمرة الثالثة، بعدما وافقت روسيا على استمراره شهرين آخرين. لكنها كانت تهدد بالانسحاب ما لم تُلبَّ قائمة مطالب تهدف لتحسين وضع صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا.

أعلنت وزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر خليج دارين قبالة ساحل بنما وكولومبيا صباح اليوم الخميس.

وشعر سكان بنما وبوجوتا بالزلزال، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

صحيفة عكاظ

نشرت صحيفة عكاظ عن اليومين الماضيين مع تواصل هطول الأمطار وفي انتظار الخبر اليقين ما بين تعليق الدراسة، انتظار قرار التعليق للدراسة جاء على خلفية التوقعات من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع الحالي.

وجالت «عكاظ» على عدد من المدارس أثناء هطول الأمطار ورصدت توقف الحافلات والمركبات أمام المدارس لإيصال الطلاب والطالبات إلى منازلهم، مع تواصل الهطول وتوقف الحركة المرورية جراء انعدام الرؤية.

فيما شهد عدد من الأودية جرياناً للسيول، ما أعاق عدداً من الأهالي الذين يسكنون القرى من الوصول إلى منازلهم.