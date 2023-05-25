عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني بتعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر لـ 500 دولار سنويا.. تفاصيل

تعديل رسوم الإقامة
تعديل رسوم الإقامة للأجانب

شرع القانون المصري إقامة الأجانب في مصر، و وضع ضوابط وشروط محددة لتنظيمها ، لضمان حفظ حقوق ومكتسبات المواطن الأجنبي ، حيث ألقت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية بظلالها على مصر، فما يحدث في دول الجوار  أدى إلي زيادة عدد اللاجئين إليها هربا إلى مصر لإيجاد سبل للعيش غير تلك التى حرموا منها في دولهم الأم. 

 

ومؤخرا ، كانت قد كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا إلى 8 ملايين لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط على السلع التموينية والخدمات، ونظرا لزيادة أعداد اللاجئين من دول الجوار إلى مصر، أصبحت هناك حاجة ملحة للتعرف على رسوم إقامتهم وكذا عمل الأجانب في مصر . 

 

في سياق متصل، كان قد تقدم النائب حسن عمار ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، بمقترح إلى الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا، مما يساعد الدولة على توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويا ويكون جزءا من حل لأزمة الدولار .

 

و أوضح “ عمار ”  في مقترحه أن عدد اللاجئين والمقيمين فى مصر يتعدى 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطنيين، لافتا إلى  أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويا من الفرد المقيم على الأقل نحو 1000 دولار.

 

وأشار عضو النواب إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم هذه الأعداد المقيمة في مصر، والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري . 

لايفوتك||

 

txt

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: 90 ألف سوداني هربوا إلى تشاد

txt

13.8٪ زيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص بمصر

txt

نائب بالشيوخ: منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام يدعم جذب رؤوس الأموال

txt

برلماني: منح الأجانب إقامة لمدة عام إضافية قرار يدفع عجلة الاستثمار للأمام

رسوم الإقامة الحالية للأجانب في مصر

 

وفقا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠فى شأن دخول وإقامة الأجانب، يستبدل بنص المادة (١٧) من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:

 

نصت المادة 17 من القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:

1 - أجانب ذوى إقامة خاصة.

2 - أجانب ذوى إقامة عادية.

3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة .

 

تكاليف الإقامة في مصر

 

اتبعت الحكومة منهجًا يعظم من إيراداتها من أجل توفير البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم معًا، كانت الإقامة في السابق تتراوح من 380 جنيه حتى 530 جنيه، أما الآن أصبحت بأسعار ثابتة تختلف وفقًا لنوع الإقامة والمدة المحددة. 

 

1- الإقامة الدراسية، أو العلاجية، أو السياحية التي يتم إصدارها لمدة عام واحد تكون بمبلغ 1002 جنيه عدا رسوم التقديم وهي: 350 جنيه، و550 لإصدار كارت الإقامة.

2- الإقامة الخماسية:  يتم إصدارها لمدة خمس سنوات يتم دفع مبلغ 3002 جنيه، بالإضافة إلى رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

3- و لإصدار إقامة خاصة : يتم دفع مبلغ 550 جنيه، بالإضافة إلى رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

4- رسوم إصدار الإقامة الثلاثية : تكون لمدة ثلاث سنوات يتم دفع مبلغ 2002 جنيه، بالإضافة إلى رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

5- رسوم إصدار إقامة لمدة عشر سنوات يتم دفع 500 جنيه كل عام، بالإضافة إلى 350 جنيه رسوم للتقديم، و550 جنيه رسوم إصدار كارت الإقامة.

 

رسوم تراخيص عمل الاجانب في مصر

 


طبقا لقانون العمل الجديد ، فقد نصت المادة 66 على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه .


 ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

حسن عمار لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب دولار إقامة الأجانب نيفين القباج التضامن الاجتماعي اللاجئين تحصيل رسوم قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. بعد قليل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

مشهد مؤثر.. السيسي يستقبل أحد أبطال قادرون باختلاف في افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز

استهدف جزيرة عسكرية.. الولايات المتحدة تعلن تعرضها لهجوم سيبراني خطير من الصين

أخطاء تقع فيها المرأة في مناسك الحج.. أمين الفتوى يحذر منها

أفضل رجل .. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ