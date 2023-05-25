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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد|وصول أسرة عروس طنطا محكمة الجنايات.. وبدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابنتهم

أسرة عروس طنطا
أسرة عروس طنطا

وصلت، منذ قليل، إلى محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية أسرة آية الشبيني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا"، استعداد للبدء نظر ثاني جلسات محاكمة محمد مرسي، الزوج المتهم بإنهاء حياة العروس عقب 48 ساعة من زواجهما.

كانت جنايات طنطا بالدائرة الرابعة أجلت محاكمة المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا إلى جلسة 25 مايو لحين انتداب محامي المتهم موكلا عنه واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وشهدت قاعة محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة، منذ قليل، بكاء الزوج المتهم بإنهاء حياة آية الشبيني، المعروفة بـ"عروس طنطا"، داخل قفص الاتهام حال نداء قاضي المنصة على اسمه مرددا عبارة: "أنا هنا يا معالي القاضي"، واضعا يديه على رأسه، وأجهش في البكاء معبرا عن ندمه حيال ارتكابه واقعة إنهاء حياة عروسه.

وحرص قضاة هيئة المحكمة على سماع أقوال الزوج المتهم ومحامي الدفاع عنه، فضلا عن تعالي صيحات أسرة الفتاة الضحية مطالبين بتحقيق العدالة وإعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة ابنتهم العروس.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة لتأمين أسرة الفتاة الضحية، ووصول المتهم إلى قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة.

ووجه المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، رئيس نيابة مركز طنطا، بإحالة المدعو محمد مرسي، 34 سنة، والمتهم بإنهاء حياة زوجته آية الشبيني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا العذراء"، إلى محكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة بجلسة 24 مايو الجاري.

كما وجه المحامي العام بتشكيل لجنة من أطباء الصحة النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمي لعرضه على هيئة المحكمة.

من جانبه، أكد إسماعيل الشبيني عم ومحامي الفتاة الضحية، أن الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء، لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية عبارة عن 8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها ما زالت عذراء.

وأوضح المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية بها بعد أن استهل سكين المطبخ، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على آية الشبيني، عروس متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها محمد مرسي، 29 عاماً، مقيمان عزبة كفر داود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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