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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان بدون تراخيص في الدقهلية

اغلاق مراكز طبية
اغلاق مراكز طبية

قرر الدكتور " أيمن مختار" محافظ الدقهلية ، غلق 5 مراكز طبية لعلاج الادمان تدار بدون تراخيص بمركز ومدينة السنبلاوين.

وأمر "مختار" بإحالة القائمين علي العمل بهذه المراكز للنيابة العامة لانتحالهم صفة طبيب وعدم حصولهم علي تراخيص مزاولة المهنة.

 واكد "مختار" علي استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة  والتاكد من استيفائها للشروط وحصولها علي التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة حرصا علي صحة وحياة المواطنين.


جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بنتائج الحملة المكبرة التي شنتها ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز السنبلاوين حيث كشفت الحملة ان المراكز التي تم ضبطها تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشأت الطبية وتم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز الى قسم شرطة مركز السنبلاوين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لانتحالهم صفة طبيب
وقال " مختار" أن الهدف من هذه الحملات هو تصحيح وتقنين الاوضاع لهذه المنشآت وفقا للقانون وان يمارس العاملين فيها عملهم وفقا لتراخيص مزاولة المهنة المطلوبة،وأشار "مختار" اننا جميعا كتنفيذيين مسئولين مسئولية كامله عن اي نوع من الخدمات تقدم للمواطنين من روافد الخدمة بنطاق المحافظة ولابد ان تكون  كافة اماكن الخدمات مستوفاة للشروط التي تقرها القوانين والقواعد المنظمة للعمل كل في مجالة وخاصة الخدمات الطبية والصيدلية حرصا علي صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

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الدكتور أيمن مختار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية الشئون الصحية محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة

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