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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر الغذائية لـ كينيا تسجل 23 مليون دولار خلال 4 أشهر

صدى البلد

أكد تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري  للصناعات الغذائية ، أن صادرات الصناعات الغذائية  الى كينيا خلال الاشهر الاربعة الأولى فى عام 2023  تراجع بنحو 34% ، لتسجل 23  مليون دولار مقارنه بنحو 35 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بتراجع 12 مليون دولار 

وأضاف الضوى خلال فعاليات الندوة الإليكترونية التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في نيروبي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ  ،اليوم الخميس تحت عنوان “ فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية الى كينيا أن صادرات الصناعات الغذائية  إلى كينيا خلال الـ 4 شهور الأولى من عام 2022  تعد  هى أعلى قيمة لصادرات الصناعات الغذائية  مقارنه بالـ 10 سنوات الأخيرة ، حيث سجلت 35 مليون دولار 

 واستعرض الضوى  اهم الاحصائيات عن  تطور صادرات الصناعات الغذائية الى كينيا وكيفية الدخول الى السوق الكينى كما استعرض  تطور صادرات القطاع خلال الـ 4 شهور الاولى من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2014.

وأشار إلى أن  إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في عام 2022 سجلت 4.124  مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 0.5% مقارنة بصادرات عام 2021 البالغة 4.102 مليار دولار دولار وبقيمة نمو 22 مليون دولار 

ولفت الى ان صادرات  الصناعات الغذائية تعد من اهم  القطاعات التصديرية المصرية التى تشهد نموا ملحوظا، مشيرا الى ان القطاع نجح فى تحقيق نسبة نمو فى ظل تحديات عالمية تتمثل فى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد العالمى فضلا عن صدور بعض القرارات داخل مصر فيما يتعلق بحظر بعض  المنتجات 

 واشار الضوى الى ان احدث الاحصائيات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تشير الى  أن صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023 حوالي 665 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 645 مليون دولار.

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