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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمال شيحة: الرئيس أنقذ الحوار الوطني من الموت إكلينيكًا.. وضياء رشوان يعترض

ضياء رشوان
ضياء رشوان

انطلقت قبل قليل الجلسة الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث أكد الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية كشفت عن أهمية هذا الحوار الذي يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم في بناء هذا المجتمع.

وأشاد “شيحة” خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التي كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطني بعد ما ظن البعض أنه مات إكلينيكا.

وأشار مقرر لجنة التعليم إلى أن الجلسة الافتتاحية أكدت أن هذا حوار حقيقي فيه الرأي والرأي الآخر لتكون العافية في هذا الحوار الذي ينتظره الشعب كله.

من جانبه علق الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم حول استجابة الرئيس السيسي الفورية لاستمرار إشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت إكلينيكا بحسب وصفه، مؤكدًا أن الحوار لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكا.

وأشار “رشوان” فى كلمته بالجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، أن الاستعداد للحوار استغرق عامًا لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي، مشددا أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

وأوضح أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس السيسي للاقتراح باستمرار اشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه  وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، وإرسالة للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.

وأضاف: سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار، موضحًا أنه متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، موضحًا أن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي آراءنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرسالة لمجلس النواب.

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