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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

عراقي يهدي زوجته
عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون

أثار مقطع فيديو به فاتورة على علبتين ذهب يوثق إهداء زوج نصف كيلو من الذهب لزوجته حالة من الجدل عبر مواقع التواصل خاصة “إنستجرام”. 

وأوضح أحد محال الذهب الشهيرة في العراق أن سبب إهداء الزوج نصف كيلو من الذهب بسعر 51.965 مليون دينار عراقي لزوجته يعود إلى إنجابها ولد سُمي “علي” بعد 4 بنات. 

تعليقات مختلفة 

وكانت من أبرز تعليقات مشاهدي مقطع الفيديو، قول سيدة عراقية: “والله جبت لزوجي 4 أولاد ما شفت شيء”، وإضافة أخرى: “على سلامته وسلامة أخواته”، ومتابعة ثالث: “هذا جهل”، بينما أردف رابع: “لسه فيه ناس بتفرق بين الولد والبنت”. 

يذكر أنه من أغرب المنتجات التي صنعت من الذهب بالكامل أو دخل في صناعتها الذهب "فستان ذهب، وقميص ذهب، وسيارة مطلية بالذهب، والتابوت الذهب، قناع من الذهب للوجه، وعدسات لاصقة ذهب، وكبسولات ذهب.

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