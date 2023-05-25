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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على إجراءات الناتو.. وزير الدفاع الروسي يصدم أوروبا بإجراء نووي عاجل

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن المهام النووية المشتركة لـ حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية مناسبة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف شويجو في تصريحات له خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، في مينسك: "في ظل تفاقم الحاد للتهديدات وأنشطة المهمات النووية المشتركة لـ حلف شمال الأطلسي، فنحن مضطرون إلى اتخاذ إجراءات انتقامية في المجال النووي العسكري".

وتابع: "وفقًا لقرار قادتنا الأعلى، قمنا بنشر أسلحة نووية استراتيجية على أراضي جمهورية بيلاروسيا"، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تلقت نظام صاروخ إسكندر إم التكتيكي، القادر على حمل ليس فقط أسلحة تقليدية، ولكن أيضا أسلحة نووية.

وأكد وزير الدفاع الروسي، على أنه أعيد تجهيز جزء من الطائرات البيلاروسية لاستخدامها المحتمل للأسلحة النووية، لافتا إلى أنه تم تدريب الجنود وفقًا لذلك.

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا

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