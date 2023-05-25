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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 ألف طالب.. ختام الأسبوع الأول لامتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

صدى البلد

أكد أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التعليم بالقاهرة، على ضرورة إلتزام الجميع بضوابط أعمال الإمتحانات وضرورة التعاون وتذليل كافة العقبات من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الإمتحانات ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

من جانبه، تابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى صباح اليوم الخميس الموافق 25/5/2023 غرفة العمليات بديوان عام المديرية ، اليوم الختامى لإمتحانات المواد العملية والمعملية ، والتى من المقرر أن تستأنف عقب الإمتحانات النظرية للدبلومات الفنية  

وأدى  عدد ( 21994 ) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الصناعية والتعليم المزدوج والمهنى أمام ( 98 ) لجنة، وعدد (23233 ) طالب وطالبة، وإمتحانات الدبلومات التجارية ، أمام ( 69 ) لجنة ، وعدد  (2650 ) طالب وطالبة إمتحانات الفندقى ، أمام  (  19 ) لجنة .

وأشار الدكتورخالد عبده إلى تواجد فريق عمل التعليم الفنى منذ فجر كل يوم ومتابعة العمل بكل دقة والتواصل المباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وأكد على أن العملية لم ترصد أى شكاوى اليوم

 

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