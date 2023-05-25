عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

وزير التجارة الصيني
وزير التجارة الصيني وانج وينتاو

أكدت وزارة التجارة الصينية  ،اليوم الخميس، أن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو سيلتقي نظيرته الأمريكية جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أثناء زيارته للولايات المتحدة.

وقال شو جويتنج ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، في إفادة صحفية دورية في بكين ، أن وانج ورايموندو سيلتقيان اليوم.

وقالت مصادر لوكالة رويترز الإخبارية أن الاجتماع سيكون في واشنطن ، مما سيجعله أول اجتماع على مستوى مجلس الوزراء في العاصمة الأمريكية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في إدارة بايدن.

وسافر وانج إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء التجارة المسؤولين عن التجارة لعام 2023 ، في ديترويت من الخميس إلى الجمعة ، حيث سيلتقي تاي.

وقال شو إن الجانب الصيني سيتبادل الآراء حول العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى وانج يوم الاثنين الماضي،  بممثلي الشركات الأمريكية في شنجهاي ، بما في ذلك جونسون آند جونسون ، ثري إم ، وداو ، وميرك ، وهانيويل ، وفقًا لوزارة التجارة ، وأخبرهم أن الصين ستستمر في الترحيب بالمؤسسات التي تمولها الولايات المتحدة لتطويرها في الصين، وتحقيق نتائج مربحة للجانبين .

وأعلنت الصين يوم الأحد الماضي أن الشركة المصنعة للرقاقات الأمريكية ميكرون تشكل خطرا على الأمن القومي ، ومنعت الشركة من بيع رقائق الذاكرة الخاصة بها للصناعات المحلية الرئيسية.

وجاء الحظر في أعقاب سلسلة من المداهمات على الشركات الاستشارية الأمريكية العاملة في الصين.

تأتي رحلة وانج إلى الولايات المتحدة بعد اجتماع قادة مجموعة السبع في هيروشيما ، حيث انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون في مجموعة السبع الصين بشأن الإكراه الاقتصادي وقالوا إنهم سوف يتخلصون من المخاطر دون الانفصال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في كل شيء من الرقائق إلى المعادن.

وقال شو أن الصين تأمل ألا تسيء مجموعة السبع استخدام قيود التجارة والاستثمار بينما تقول إنها لن تسعى إلى الانفصال عن البلاد.

والتقى وانج هذا الشهر بالسفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في بكين ، وسط تكهنات بشأن زيارة من كبار المسؤولين الأمريكيين بعد أن أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلة في فبراير بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة.

وأعرب كل من رايموندو وبلينكين ، وكذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، عن اهتمامهم بزيارة الصين.

إدارة بايدن الاهتمام المشترك الجانب الصيني الشركة المصنعة العاصمة الأمريكية الولايات المتحدة جونسون تحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

ظهرت الآن.. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

ترشيحاتنا

بعد انتهاك حرمته.. مرصد الأزهر: مسجد خالد بن الوليد سيظل شاهدا على الصمود الفلسطيني

الحوار الوطني.. "المصريين الأحرار" يقدم رؤية شاملة لحل القضية السكانية| تفاصيل

زيارة سرية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى العراق.. ما سببها؟

إحنا معاكو| رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الكوارتز: المشروعات المفتتحة متاحة للمستثمرين

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ