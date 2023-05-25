وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

أكدت وزارة التجارة الصينية ،اليوم الخميس، أن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو سيلتقي نظيرته الأمريكية جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أثناء زيارته للولايات المتحدة.

وقال شو جويتنج ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، في إفادة صحفية دورية في بكين ، أن وانج ورايموندو سيلتقيان اليوم.

وقالت مصادر لوكالة رويترز الإخبارية أن الاجتماع سيكون في واشنطن ، مما سيجعله أول اجتماع على مستوى مجلس الوزراء في العاصمة الأمريكية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في إدارة بايدن.

وسافر وانج إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء التجارة المسؤولين عن التجارة لعام 2023 ، في ديترويت من الخميس إلى الجمعة ، حيث سيلتقي تاي.

وقال شو إن الجانب الصيني سيتبادل الآراء حول العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى وانج يوم الاثنين الماضي، بممثلي الشركات الأمريكية في شنجهاي ، بما في ذلك جونسون آند جونسون ، ثري إم ، وداو ، وميرك ، وهانيويل ، وفقًا لوزارة التجارة ، وأخبرهم أن الصين ستستمر في الترحيب بالمؤسسات التي تمولها الولايات المتحدة لتطويرها في الصين، وتحقيق نتائج مربحة للجانبين .

وأعلنت الصين يوم الأحد الماضي أن الشركة المصنعة للرقاقات الأمريكية ميكرون تشكل خطرا على الأمن القومي ، ومنعت الشركة من بيع رقائق الذاكرة الخاصة بها للصناعات المحلية الرئيسية.

وجاء الحظر في أعقاب سلسلة من المداهمات على الشركات الاستشارية الأمريكية العاملة في الصين.

تأتي رحلة وانج إلى الولايات المتحدة بعد اجتماع قادة مجموعة السبع في هيروشيما ، حيث انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون في مجموعة السبع الصين بشأن الإكراه الاقتصادي وقالوا إنهم سوف يتخلصون من المخاطر دون الانفصال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في كل شيء من الرقائق إلى المعادن.

وقال شو أن الصين تأمل ألا تسيء مجموعة السبع استخدام قيود التجارة والاستثمار بينما تقول إنها لن تسعى إلى الانفصال عن البلاد.

والتقى وانج هذا الشهر بالسفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في بكين ، وسط تكهنات بشأن زيارة من كبار المسؤولين الأمريكيين بعد أن أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلة في فبراير بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة.

وأعرب كل من رايموندو وبلينكين ، وكذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، عن اهتمامهم بزيارة الصين.