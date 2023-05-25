زيارة سرية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى العراق.. ما سببها؟

زارت دوقة أدنبرة زوجة شقيق الملك تشارلز الثالث، هذا الأسبوع العراق حيث التقت رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية ومنظمات نسائية، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.

وأجرت صوفي دوقة أدنبرة زيارة لمدة يومين إلى بغداد حيث التقت الرئيس عبد اللطيف رشيد والسيدة الأولى، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وقال البيان إن رشيد تسلّم “رسالة خطية من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة”، والتقت الدوقة كذلك في زيارة بقيت سرية حتى نهايتها الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأشار بيان صادر عن قصر بكنجهام إلى أن “الدوقة التقت خلال المؤتمر أيضاً منظمات محلية للدفاع عن حقوق المرأة”.

زارت الدوقة أيضاً في بغداد مدرسة للفتيات، حيث التقت بالتلميذات ومعلماتهنّ، وفق البيان.