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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هدوء حذر يسود أحياء الخرطوم بالتزامن مع الهدنة

السودان
السودان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن هدوء حذر يسود أحياء العاصمة الخرطوم، مع تحليق جوى مكثف لطائرات الجيش السوادني، وسماع دوى لإطلاق النار بشكل متقطع في عدد من المناطق خاصة بالقرب من قاعدة وادي سيدنا العسكرية، التي حاول الدعم السريع السيطرة عليها لكن الجيش السوادني كان له بالمرصاد.

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وتوقع مراسل "القاهرة الإخبارية"، في مداخلة هاتفية له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  حدوث اشتباكات في الساعات المقبلة في ظل اتهام القوات المسلحة السودانية للدعم السريع بخرق هدنة اتفاق جدة، بعدما شهدت بعض أحياء العاصمة ومدينة أم درمان مواجهات استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس. 

 

ورصد مراسل "القاهرة الإخبارية" وجود عناصر من الدعم السريع في أحد الشوارع الرئيسة بمنطقة شرق النيل وتقوم بتفتيش السيارات والمركبات التي يستقلها المواطنون المتجهون إلى العاصمة الخرطوم، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للهدنة.

 

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

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