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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق على تعديل اتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب

عقدت  لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  إجتماعا اليوم الخميس، لبحث ودراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

حيث ينص التعديل الأول لاتفاق منحة ( المساعدة الفنية) رقم ٤٨٢٩٨ للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة)، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ ٣٥١ ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها ٣ مليون و ٣٥٦ ألف والموقع بتاريخ ٢٠١٣/١/١٧، حيث يتم زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة المموله من الصندوق الخاص للممولين بالبنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 351 الف يورو ليصبح الاجمالى 3 مليون و356 الف يورو.


والهدف العام لهذه  المهمة هو تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامه بالادارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخري في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تهدف المنحة في المساعدة في التطوير والتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والإجتماعية للبنك ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والإجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة وايضا اختار استشباري مؤهل للقيام بالإشراف على البناء بموقب مدة  عقد PIDIC وشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة.

 

وأيضا تشمل المنحة تقديم، الاستشارة الفنية لاعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل ، والهدف العام من المهمة في دعم إعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة الجديد، ويتضمن ذلك قدرة تشغيل لمدة ١٢ شهرًا لضمان التنفيذ الفعال واعتماد برنامج تخطيط موارد المؤسسة الجديد عبر وحدات تشغيل الشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو.

 

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  خلال إجتماعها  اليوم الخميس، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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