رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية يستقبل سفير الهند بالقاهرة

استقبل السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة، السفير أجيت جوبتا سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية وذلك اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة.

وشهد اللقاء استعراض السفير د. خالد بن محمد منزلاوي مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن تستمسك بالمصالح العربية كمعيار أساسي للمواقف الدولية وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها؛ وهو ما ظهر جلياً في مخرجات مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها الـ(32) المنعقدة بجدة يوم 19/5/2023 وفي إعلان جدة الذي تبناه القادة العرب.

كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الذي تأسس عام 2008، بما في ذلك عقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري العربي الهندي خلال العام الجاري في جمهورية الهند، والدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية يومي 11-12/7/2023 ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية خلال الربع الأخير من هذا العام.

ومن ناحية أخري استعرض سفير الهند رؤية الجانب الهندي ازاء تطورات الوضع في منطقة جنوب آسيا وتطلعات جمهورية الهند في ظل توليها هذا العام رئاسة كل من «منظمة شنغهاي للتعاون» و«مجموعة العشرين».

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الهندي مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.