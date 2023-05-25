عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية يستقبل سفير الهند بالقاهرة

السفير د.خالد منزلاوي
السفير د.خالد منزلاوي يستقبل سفير الهند

استقبل السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة، السفير أجيت جوبتا سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية وذلك اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة.

وشهد اللقاء استعراض السفير د. خالد بن محمد منزلاوي مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن تستمسك بالمصالح العربية كمعيار أساسي للمواقف الدولية وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها؛ وهو ما ظهر جلياً في مخرجات مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها الـ(32) المنعقدة بجدة يوم 19/5/2023 وفي إعلان جدة الذي تبناه القادة العرب.

كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الذي تأسس عام 2008، بما في ذلك عقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري العربي الهندي خلال العام الجاري في جمهورية الهند، والدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية يومي 11-12/7/2023 ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية خلال الربع الأخير من هذا العام. 

ومن ناحية أخري استعرض سفير الهند رؤية الجانب الهندي ازاء تطورات الوضع في منطقة جنوب آسيا وتطلعات جمهورية الهند في ظل توليها هذا العام رئاسة كل من «منظمة شنغهاي للتعاون» و«مجموعة العشرين».

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الهندي مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الشؤون السياسية القضية الفلسطينية المصالح العربية جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية سفير الهند بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جريمة بشعة في سوهاج.. العثور على 3 جثث وسط الزراعات بقرية الجزازرة

وحد الله ياعم الشيخ وبلاش عفرته.. شخص يهاجم إمام مسجد أثناء القنوت

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

استحواذ 3 دول.. بيان عاجل من تركيا بشأن إمدادات الحبوب إلى العالم

وزير التعليم يشهد إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري"

وزارة الصحة تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ