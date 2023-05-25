بعد إحباط تهريب آلاف الأقراص المخدرة.. تحذير عاجل من حرس الحدود السعودي

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي، اليوم الخميس ، في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب كمية (77,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



وتهيب الجهات الأمنية السعودية الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودية، اليوم الخميس، في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.