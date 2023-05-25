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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوي بأسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط لأدني مستوياته

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
 

عيار 24 بيع 2,629 شراء 2,663 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,441 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,300 شراء 2,330 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,971 شراء 1,997 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,533 شراء 1,553 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,314 شراء 1,331 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 81,749 شراء 82,815  جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,400 شراء 18,640 جنيها
الكيلو بيع 2,628,571 شراء 2,662,857 جنيها

 

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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