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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر يا أم السلام .. وليد توفيق يصور كليب جديدًا فى الأهرامات

وليد توفيق
وليد توفيق

يتواجد حاليا الفنان وليد توفيق فى مصر لتصوير أغنية جديدة باسم مصر أم الدنيا، فى عدد من شوارع القاهرة.

وتواجد وليد توفيق أمس فى منطقة الأهرامات حيث إنه قام بتصوير جزء من الأغنية هناك، على أن ينتهى من تصويرها بالكامل مساء اليوم الخميس لتكون جاهزة للعرض خلال أيام قليلة من الآن.
 

وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه 

 

وطرح الفنان وليد توفيق فى شهر مارس الماضى أحدث أغانيه بعنوان أيلول وهى من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق ومن توزيع مصطفى عبد الرضا  وتم تسجيلها داخل استديوهات سليم سلامة.
 

وليد توفيق يحيى حفلا فى كاليفورنيا


وأحيا الفنان وليد توفيق يوم 20 مارس الماضي حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا داخل ولاية كاليفورنيا وسط حضور عدد كبير من الجمهور العربي هناك.

وقدم وليد توفيق خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

 

أغاني وليد توفيق

وطرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله”، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. وأغنية “شايفك العالم بحاله” التي يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة.

وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة.. شايفك الحلم وخياله… شايفك الليل والسهر… شايفك قمر أحلى قمر.

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