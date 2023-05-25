زد يعلن عن فتح باب الاختبارات السنوية مجانا من يوم 4 يونيو

أعلن زد أف سي انطلاق الاختبارات السنوية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، على أن يبدأ ملء استمارات التقديم عبر منصة ZED Talents بداية من 1 يونيو أو عبر الحضور إلى مجمع ملاعب زد بالشيخ زايد لملء الاستمارة واجتياز الاختبارات في المواعيد المحددة بداية من 4 يونيو وحتى 26 من الشهر نفسه، وذلك لتيسير دخول الاختبارات وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة كاملة لكل المتقدمين لعرض مواهبهم أمام لجنة الاختبارات برئاسة الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بـ"زد أف سي" لاقتناء أفضل العناصر لضمها لصفوف النادي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة زد أف سي، لتطوير كرة القدم في مصر من خلال البحث عن المواهب المميزة من كل أنحاء مصر، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي عبر توفير أفضل المدربين المصريين ودعمهم بخبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب؛ لإعداد لاعبين محترفين يمكنهم الانتقال للعب في كبرى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوريين الإنجليزي والبرتغالي، إضافة إلى إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في تحقيق مصر إنجازات بالبطولات القارية والدولية.



حددت إدارة زد أف سي يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال مواليد (2012-2013-2014-2015) على أن يبدأ الراغبين في التقديم من مواليد 2014 و2015 ملء الاستمارات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا ومواليد 2012 و 2013 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، ويومي الإثنين والأربعاء لمواليد (2009-2010-2011) على أن يبدأ ا مواليد 2011 ملء استمارات التقديم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا ومواليد 2010 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحًا ومواليد 2009 من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. ومن ثم ستتمكن المواهب الناشئة التي قامت بالتسجيل من الدخول للاختبارات بعد ملء الاستمارة في المواعيد المحددة.



قال الدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لنادي زد أف سي، إن النادي نجح رغم تأسيسه منذ فترة قصيرة في أن يستحوذ على اهتمام البراعم والناشئين ، وذلك بفضل ما نتميز به من مجلس إدارة يضم نجوم سابقين في كرة القدم، ونموذج مختلف في إعداد الناشئين بصورة احترافية، ولذا تقدم للاختبارات الصيفية للالتحاق بصفوف النادي أكثر من 25,000 لاعب خلال العامين الماضيين من كل المحافظات، ونتوقع تقدم أعداد أكبر هذا العام، واستعد "زد" لاستقبال استمارات المتقدمين عبر مجمع ملاعب زد بالشيخ زايد أو عبر المنصة الإلكترونية ZED Talents التي تستعين بأحدث وسائل التكنولوجيا لضمان إتاحة فرص متساوية لكل المواهب.



من جانبه قال الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن مصر تمتلك مواهب كروية متميزة نسعى لإتاحة الفرصة لها للانضمام لصفوف النادي؛ لإنشاء أكبر قاعدة ناشئين في مصر من خلال استقبال البراعم والناشئين من مختلف المحافظات لاقتناء أفضل العناصر، عبر لجنة تضم خبرات وكفاءات فنية محلية وأجنبية ومن ثم إعداد خطة متكاملة لتطوير مستواها من كل الجوانب بصورة احترافية، مشيرًا إلى أن خطط زد في تطوير قطاع الناشئين انعكست على نتائج النادي في المسابقات المحلية والدولية التي خاضها خلال الفترة الماضية.

نوهت إدارة "زد أف سي" أن الاختبارات الصيفية التي يعقدها النادي للناشئين تتم مجانًا دون أي مقابل، ولا يتم تحصيل أي رسوم لدخول الاختبار أو ملئ استمارة التقديم أمام لجنة المقابلة، وأهابت بالمشتركين التوجه إلى الإدارة المسؤولة إذا حدث خلاف ذلك.