عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق شكلها .. وفاء مكي في أول جلسة تصوير لها منذ 23 عامًا

وفاء مكي
وفاء مكي

اختفت الفنانة وفاء مكى عن الأعمال الفنية وجلسات التصوير التى تخضع لها الممثلات والمطربات بين الحين والآخر بعض الواقعة القضائية الشهيرة لها 

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

لفتت وفاء مكى الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة حيث ظهرت بملامح صافية ووجه مشرق رغم تقدمها فى العمر واستعمال ميك اب بسيط 

وفاء
وفاء

وارتدت الفنانة وفاء مكي في جلسة التصوير الجديدة فستان سواريه ماكسي من اللون الأحمر وأكمام طويلة مزين ببعض الإكسسورات الفضية وتركت شعرها منسدلا 

وفى نفس جلسة التصوير قامت وفاء مكى بتغيير اللوك من سواريه لكلاسيك حيث ارتدت بلوزة ستان سواء أسفلها توب أبيض وقامت بلم شعرها 
 

وفاء مكى
وفاء مكى

يذكر أن وفاء مكى اختفت عن الساحة الفنية مدة طويلة بعد واقعة تعذيبها لخادمة مما أثار الرأى العام حينها وتم تحويلها للقضاء وتم سجنها 10 سنوات 

وفاء مكى جلسات التصوير جلسة التصوير جلسة تصوير ميك اب واقعة تعذيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره في الأسواق.. لماذا عليك تناول المشمش | 5 فوائد مذهلة

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

مش أنيميا .. اكتشف أسباب العلامات البيضاء على الأظافر

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

كيف تعرف بوجود حصوات الكلى في جسمك؟

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

ترشيحاتنا

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

الوطنية للإعلام: انطلاق الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ