مش هتصدق شكلها .. وفاء مكي في أول جلسة تصوير لها منذ 23 عامًا

اختفت الفنانة وفاء مكى عن الأعمال الفنية وجلسات التصوير التى تخضع لها الممثلات والمطربات بين الحين والآخر بعض الواقعة القضائية الشهيرة لها

لفتت وفاء مكى الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة حيث ظهرت بملامح صافية ووجه مشرق رغم تقدمها فى العمر واستعمال ميك اب بسيط

وفاء

وارتدت الفنانة وفاء مكي في جلسة التصوير الجديدة فستان سواريه ماكسي من اللون الأحمر وأكمام طويلة مزين ببعض الإكسسورات الفضية وتركت شعرها منسدلا

وفى نفس جلسة التصوير قامت وفاء مكى بتغيير اللوك من سواريه لكلاسيك حيث ارتدت بلوزة ستان سواء أسفلها توب أبيض وقامت بلم شعرها



وفاء مكى

يذكر أن وفاء مكى اختفت عن الساحة الفنية مدة طويلة بعد واقعة تعذيبها لخادمة مما أثار الرأى العام حينها وتم تحويلها للقضاء وتم سجنها 10 سنوات