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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

صدى البلد

نشرت البلوجر الشهيرة رهف الشام مجموعة من صور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من عقد قرآنها.

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بتداول قصة "البلوجر" رهف الشامي التي تزوجت من زوج صديقتها المقربة، وهو ما دفع البلوجر رهف وخطيبها بنشر فيديو عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بعنوان “الحقيقة كاملة”.

قال سامح أبو الحسن، خطيب البلوجر رهف لشامي، إنه لم يحذف صور نجله الصغير، من حسابه عبر موقع إنستجرام، مؤكدًا أن طليقته لم تكن على معرفة سابقة بخطيبته الحالية.

وأضاف سامح في فيديو نشرته البلوجر رهف، عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام: أنا سكت يوم واتنين، وده وضع صعب أي بني آدم يتحمله، لكن دي ناس إدت لنفسها الحق تشتمنا بجهل وادعاء باطل، أنا اتلغط فيّ وفي أهلي وفي خطيبتي.

وأضاف:احنا معملناش حاجة غلط، أنا حاليا راجل منفصل، كل ما يربطني بطليقتي ابني فقط، وانفصلنا بكامل إرادتنا، عشان ابننا ونفسيته، اتطلقنا وسط أهلنا بحضور مأذون.

وأكد أن طليقته، التي تدعى سلمى علي، أخذت كافة حقوقها بعد إتمام الطلاق، منذ أشهر ماضية، حفاظًا على نفسية نجله الصغير.

وواصل خلال الفيديو: ابني مسؤول عنه من يوم ما اتولد، ولحد لما أموت، كل التزاماته الشهرية، سواء المصاريف الشهرية، والمدرسية، أنا مسوؤل عنها، وابني بقابله كل أسبوع.

وشدد قائلًا: أنا ممسحتش صور ابني،  الأكونت اللي دخلتوه، ده أكونت بيزنس، لكن الأكونت الشخصي عليه صور ابني، وابني قاعد مع والدته في بيته، حفاظًا على نفسيته، عشان ميتأثرش بأي حاجة.

واستكمل: التريند الباطل بتاعكم، قايم على 3 كلمات صاحبتي خطفت جوزي، مفيش أي شىء يمنع أني ارتبط دلوقتي، مفيش راجل بيتخطف، وربنا حلل الطلاق انتوا هتحرموه، ايه الجريمة اللي عملتها، هو أنا مجبر أكمل حياتي على تجربة سابقة.

وأكد أن علاقته بالبلوجر رهف، منذ 10 سنوات، حيث جمعتهما صداقة الجامعة، ومن ثم ارتبطا، وتمت خطبتهما، وانفصلا بعد وقت ما.

وقال: هي اتخطبت تاني، وأنا اتجوزت، ووقت فرحي، بعت دعاوي لصاحبنا، وهي جات وحضرت وكانت مخطوبة في الوقت ده.

وتابع: طول الفترة اللي  كنت متجوز فيها مكنتش عايش في مصر، ورهف عمرها ما دخلت بيتي، ولا شافت طلقيتي، منوهًا: أنا مش هسمح لأي بني آدم أنه يغلط فيّ، أو في خطيبتي وأهلي وأهلها.

فيما قالت البلوجر: أنا طلعت خاينة صاحبتي عشرة عمري، هل في صحاب بيتكلموا كل سنة مرة، هل الصحاب مش معاهم رقم بعض، الوقت اللي كان في العلاقة دي كان في الكويت وبينزل إجازات، وأنا عشت في تركيا سنة، وبعد كده عيشت في دبي وبنزل مصر في الإجازات.

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البلوجر رهف الشامي رهف الشامي خطيب البلوجر صديقتها المقربة

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