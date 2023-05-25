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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعاون مصري روسي لمكافحة العملات المشفرة والإرهاب

صدى البلد

اتفق المستشار حماده الصاوي و إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية علي تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.

والتقى النائب العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف اليوم في القاهرة بالنائب العام لجمهورية مصر العربية حمادة الصاوي. ورحب إيغور كراسنوف بنظيره وشكره على الترحيب الحار للوفد الروسي والتنظيم الخالي من العيوب للزيارة.

وأشار ايغور كراسنوف بارتياح كبير إلى وجود التفاعل البناء الذي يتطور بين النيابتين العامتين بشكل مستمر ويتعزز. واضاف: "إن هذا التفاعل يتوافق تماما مع نهج الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي حددها قادة روسيا ومصر.

وأشار إيغور كراسنوف إلى أنه بعد التوقيع على برنامج التعاون في العام الماضي في سانت بطرسبرغ قد تم اجراء عدد من الأحداث الثنائية في موسكو والقاهرة وتبادل موظفو النيابة العامة الروس والمصريون الخبرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار الإجرامي في العملات المشفرة وحماية حقوق رواد الأعمال

 بالإضافة إلى ذلك، شارك موظفو مكتب النائب العام الروسي خلال الزيارة في المائدة المستديرة المشتركة في القاهرة حول القضايا الملحة للتعاون القانوني الدولي.

ومن المتوقع أن يزور وفد النيابة العامة المصرية موسكو في يونيو المقبل لبحث أفضل الممارسات في مكافحة التطرف والإرهاب

وقال ايغور كراسنوف: "أنا متأكد من أن هذا الموضوع له أهمية خاصة لروسيا ومصر وهناك أيضا فعاليات مشتركة تدور حول قضايا مهمة اخرى تتعلق بمكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

واكد إيغور كراسنوف على الإمكانات الكبيرة لتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات التعليمية والعلمية واقترح إبرام الاتفاقية للتعاون بين جامعات معنية في البلدين

 وشدد على انه سيسمح هذا بتبادل الوفود العلمية على أساس منهجي، بما في ذلك في مجال التعليم والتدريب."

 وفي ختام المباجثات شكر إيغور كراسنوف حمادة الصاوي على موقف بناء خاص بتنظيم شراكة بين النيابتين العامتين على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مواقف بعضهم البعض. وتمنى للنظير المصري وزملائه وللشعب المصري الازدهار والرفاهية

 

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