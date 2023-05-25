عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

رئيس مجموعة فاجنر
رئيس مجموعة فاجنر الروسية

قالت مجموعة “فاجنر” الروسية، اليوم الخميس، إنها ستعيد جثمان مواطن أمريكي قتل في معارك في باخموت إلى جانب جثمان مواطن تركي عثر عليه ميتا في تفجير مبنى.

وفي مقطع فيديو، شوهد مرتزقة من المجموعة يسمرون ويغلقون نعشين خشبيين ثم يلفون علمًا أمريكيًا على تابوت وتركيا على آخر.

مجموعة فاجنر الروسية

وقال يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية: “سنعيد جثة أمريكي وجثة مواطن تركي مع سجناء”.

وأضاف بريجوزين، أن المواطن الأمريكي لقي مصرعه في قتال في جزء من باخموت يعرف باسم “العش” بينما عثر على التركي ميتا مع امرأة تركية في أنقاض مبنى نسفته القوات الأوكرانية.

رغم تحذيرات بوتين.. إعلان صادم من المستشار الألماني ضد روسيا

بسبب روسيا .. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن ارتكاب الغرب خطأ فادحًا

وأشار إلى أنه لا يمكن استعادة جثة المرأة التركية.

وذكر بريجوزين، أن الأمريكي يدعى نيكولاس مايمر، وهو جندي أمريكي سابق في القوات الخاصة، لكنه لم يحدد هوية التركي.

وأضاف أن حوالي 20 ألفا من مرتزقته قتلوا في الحرب.

فاجنر باخموت بريجوزين مجموعة فاجنر الروسية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

موضوعات متعلقة

حرب عالمية ثالثة.. مطالب بالإطاحة بـ زيلينسكي بعد تصريحات عن استهداف بوتين

بيان عاجل من بيلاروس بشأن وصول الأسلحة النووية الروسية لأراضيها

سيناريو 2020 يتكرر.. سلالة جديدة من فيروس كورونا تثير الرعب في الصين

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

عن طريق الفم.."الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على علاج "فايزر" لفيروس كورونا

بمشاركة 11 دولة.. إيران توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي تنذر بنهايته

حريق يلتهم مركز تسوق كبيرا في إسطنبول بـ تركيا.. فيديو

مناوشة في موسكو.. اشتباك بين رئيس وزراء أرمينيا وزعيم أذربيجان بسبب مصطلح

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يُثمِّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ