معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

قالت مجموعة “فاجنر” الروسية، اليوم الخميس، إنها ستعيد جثمان مواطن أمريكي قتل في معارك في باخموت إلى جانب جثمان مواطن تركي عثر عليه ميتا في تفجير مبنى.

وفي مقطع فيديو، شوهد مرتزقة من المجموعة يسمرون ويغلقون نعشين خشبيين ثم يلفون علمًا أمريكيًا على تابوت وتركيا على آخر.

مجموعة فاجنر الروسية

وقال يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية: “سنعيد جثة أمريكي وجثة مواطن تركي مع سجناء”.

وأضاف بريجوزين، أن المواطن الأمريكي لقي مصرعه في قتال في جزء من باخموت يعرف باسم “العش” بينما عثر على التركي ميتا مع امرأة تركية في أنقاض مبنى نسفته القوات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه لا يمكن استعادة جثة المرأة التركية.

وذكر بريجوزين، أن الأمريكي يدعى نيكولاس مايمر، وهو جندي أمريكي سابق في القوات الخاصة، لكنه لم يحدد هوية التركي.

وأضاف أن حوالي 20 ألفا من مرتزقته قتلوا في الحرب.