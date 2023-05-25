قبل ساعات من انطلاقه .. الزراعة تكشف آخر استعدادات معرض الزهور |صور

يواصل العارضون والمشاركون في معرض زهور الربيع الانتهاء من تجهيز منتجاتهم استعدادًا لافتتاح المعرض بعد غد السبت في المتحف الزراعي بالدقي.

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الأسبوع القادم، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.



وقال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة..

لافتا إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.



وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير..

لافتا إلى أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

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