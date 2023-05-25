بشرى سارة.. انطلاق معرض لبيع السلع بأسعار مخفضة خلال ساعات

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإقامة معرض خير مزارعنا لأهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه السبت بعد غد في المتحف الزراعي بالدقي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سوف يقام على مساحة 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.



وكشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة عن استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق.

ونوه "إبراهيم" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلى أنه سيقام معرض سلع بالمتحف الزراعى "خير مزارعنا لأهالينا "، وذلك على هامش معرض زهور الربيع، وذلك بعد غد السبت.

ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % ، وذلك لاستقبال عيد الأضحى.