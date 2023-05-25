مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: كفوا عن لوم المواطن وعالجوا السياسات

طالبت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بالتوقف عن لوم المواطنين بشأن الزيادة ومعالجة السياسيات، مؤكدة أن الكف عن لوم المواطن إحدى توصيات المناقشات.

وأضافت نيفين عبيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه تم وضع توصيات للحد من الزيادة السكانية ونتائجها متوقفة على الإرادة السياسية لتبنى التوصيات.

وأوضحت نيفين عبيد، أن عدم وعى المواطنين ليس المشكلة الأساسية فى الزيادة السكانية بل، أن السياسات الأقتصادية والإجتماعية وارتفاع معدلات الفقر هي أساس المشكلة.

الأنجاب بكثره

وتابعت: أن المواطن يقبل على الأنجاب بكثره خاصة فى المناطق الريفية والصعيد، ظنا منه أن كثرة الأنجاب ستعينه على صعوبات الحياة.

وأكدت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، ملف السكان فى ينطبق عليه قول “تفرق دمه بين القبائل”، بالنسبة للقائمين عليه، مطالبة بإستقلال المجلس القومى للإسكان عن وزارة الصحة.