جامعة حلوان تعلن عن استكمال 70% من مخطط تحويل كليتي التربية بنين وبنات لأندية رياضية

جامعة حلوان تكشف خطة لتطوير كليات التربية الرياضية

جامعة حلوان:الانتهاء من ٧٠% من مخطط تحويل كليتي التربية الرياضية لنوادي رياضية

رئيس جامعة حلوان: كليات التربية الرياضية بالجامعة أساس بناء الأندية

السيد قنديل : الدولة توجه بالاهتمام بالرياضة

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات ، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الي ان ذلك التطوير يجب خلاله تحقيق التشابك بين كليتي التربية الرياضية من أجل تحقيق أهداف الجامعة فى إنشاء نادي رياضي اجتماعي، حيث ان كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان هي أساس بناء النوادى الرياضية في مصر .

وتابع رئيس جامعة حلوان ان هناك مخطط لتحويل هذه الكليات لنوادى رياضية، وأنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪ من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وجاري العرض على وزارة الشباب والرياضة.

وتابع الدكتور السيد قنديل الي ان هناك توجه بتطوير الكليات الرياضية نابع من إن هناك تغير نوعي في فلسفة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك اهتمام كبير بمجالات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي والتدريب والتأهيل الرياضي، وأن الدولة تدعم بصورة كبيرة الرياضة والتي بدورها تنعكس على الصحة العامة.



وأكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان يتضمن انشاء نادي رياضي في المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكافة الاحتياجات المطلوبة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.



وكشفت ادارة جامعة حلوان الي ان الجامعة تناقش ضرورة عمل مجلس مشترك بين الكليتين، توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام إمكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان وموتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.



اعلنت جامعة حلوان ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات الكليات الرياضية لدينا، وهي من أقدم واعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معد ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.

وأعلنت جامعة حلوان خلال عدة نقاط مخطط انشاء نوادي كليات التربية الرياضية بحلوان و مخططات التطوير و شملت علي :



• انجاز 70% من مخطط تحويل كليتي التربية الرياضية بنين وبنات إلى أندية رياضية متكاملة



• العمل علي إنشاء الأندية في كليات التربية الرياضية بنين بالهرم، بنات بالجزيرة، جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان



• الدولة المصرية مهتمة بمجالات الإدارة الرياضية والتسويق والتدريب والتأهيل الرياضي



• هناك إجماع على تغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، مع بقاء التربية الرياضية ضمن برامج الكلية



• ضرورة عمل مجلس مشترك بين كليتي التربية الرياضية بنين وبنات، وتوحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس



• البدء في تشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استعمالها وعمل فرق رياضية



• استغلال إمكانيات الكليات لاستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة في التعليم الدولي