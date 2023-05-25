عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2 يونيو.. أصالة تحيى حفلا في السعودية

أصالة
أصالة

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم 2 من شهر يونيو القادم.

الحفل يقام على مسرح جامعة الملك خالد بأبها ومن المفترض أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل خلال ساعات قليلة من الآن.

ومن المفترض أن تسافر أصالة إلى السعودية قبل الحفل بإيام قليلة لعمل مجموعة من البروفات مع فرقتها الخاصة لوضع قائمة الأغاني التي تقدمها أمام الجمهور.

أصالة تستعد لطرح أغنية جديدة

وتستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع : محمد ياسر، تسجيل : ماهر صلاح
منتج منفذ : أشرف سالم.

بينما علم موقع “صدى البلد” أن أصالة تنتهي من عدد آخر من الأغاني من ضمنهم أغنية مع الملحن محمد عبية، وهي تعمل على البوم بشكل كامل تمهيداً لطرحه الفتره المقبلة".
 

أصالة تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلادها الموافق  15 مايو برقة زوجها فائق حسن .

ونشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها :" كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق .. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت .. شكراً ياعمري الحلو وإلك أنت أول إنسان بدي قله ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكل يوم بعمري عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك علي ومحبتك العظيمه وطهر قلبك ونبلك".

وأضافت:" شكراً على محبتك اللي غمرتني أمان وراحه وسعاده ونجاح .. واليوم بقدر أكد لنفسي إني مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربي يديمه ويحفظك لكون بكل عيد أنا بخیر". 

حرص نجل أصالة، على الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال نشره صورة لها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

 

وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لأكثر روح مرحة العالم شافها، انا ممتن وفخور اني ابنك،اتمنى اني في يوم أقدر يبقى عندي نص الحب اللي عندك مش بس لعائلتك لا للعالم”. 

وردت عليه أصالة من خلال التعليقات قائلة: “يا حبيبي يا لودي يا روح صولا وقلبها، شكرا يا روح مامي على كل لحظة بحس فيها بالفخر فيك، يا احلى اخ لاخواتك، وابن خلوق حلم كل ام يكون ابنها لودي، والحمد لله انك ابني يا قطعة من روحي”.

يذكر أن طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديد التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

أصالة المطربة أصالة مسرح جامعة الملك خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

إجراء عاجل من أوكرانيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

موضوعات متعلقة

بمقاييس مارفل العالمية| تامر حسني ينشر أول فيديو تشويقي لـ فيلم تاج

1 يوليو.. موعد حفل كاظم الساهر وحسين الجسمي في دبي

موعد طرح التذاكر.. تعرف على تفاصيل حفل محمد حماقي في جدة

حمادة هلال يطرح متحملاني.. فيديو

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

مصر يا أم السلام .. وليد توفيق يصور كليب جديدًا فى الأهرامات

حبة طبطبة.. دياب ومسار إجباري يطرحان أغنيتهما الجديدة الأسبوع القادم

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

ترشيحاتنا

غلق كلي لمحور 26 يوليو بالاتجاهين في الجيزة..تعرف على الطرق البديلة

الحقيقة الكاملة لمفاوضات الزمالك مع موسيماني.. ورد مفاجئ من مرتضى منصور

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مساجد مصر تتزين بالصلاة على النبي.. و40 منحة ربانية للمصلين

مرتضى منصور يكرم سيدات طائرة الزمالك بعد كأس أفريقيا

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تحميك من متاعب الطقس الحار

في اليوم العالمي للأطفال المفقودين .. كيف تحمى أبناءك من الاختطاف ؟

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فيديو

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ