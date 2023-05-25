2 يونيو.. أصالة تحيى حفلا في السعودية

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم 2 من شهر يونيو القادم.

الحفل يقام على مسرح جامعة الملك خالد بأبها ومن المفترض أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل خلال ساعات قليلة من الآن.

ومن المفترض أن تسافر أصالة إلى السعودية قبل الحفل بإيام قليلة لعمل مجموعة من البروفات مع فرقتها الخاصة لوضع قائمة الأغاني التي تقدمها أمام الجمهور.

أصالة تستعد لطرح أغنية جديدة

وتستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع : محمد ياسر، تسجيل : ماهر صلاح

منتج منفذ : أشرف سالم.

بينما علم موقع “صدى البلد” أن أصالة تنتهي من عدد آخر من الأغاني من ضمنهم أغنية مع الملحن محمد عبية، وهي تعمل على البوم بشكل كامل تمهيداً لطرحه الفتره المقبلة".



أصالة تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلادها الموافق 15 مايو برقة زوجها فائق حسن .

ونشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها :" كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق .. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت .. شكراً ياعمري الحلو وإلك أنت أول إنسان بدي قله ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكل يوم بعمري عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك علي ومحبتك العظيمه وطهر قلبك ونبلك".

وأضافت:" شكراً على محبتك اللي غمرتني أمان وراحه وسعاده ونجاح .. واليوم بقدر أكد لنفسي إني مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربي يديمه ويحفظك لكون بكل عيد أنا بخیر".

حرص نجل أصالة، على الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال نشره صورة لها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لأكثر روح مرحة العالم شافها، انا ممتن وفخور اني ابنك،اتمنى اني في يوم أقدر يبقى عندي نص الحب اللي عندك مش بس لعائلتك لا للعالم”.

وردت عليه أصالة من خلال التعليقات قائلة: “يا حبيبي يا لودي يا روح صولا وقلبها، شكرا يا روح مامي على كل لحظة بحس فيها بالفخر فيك، يا احلى اخ لاخواتك، وابن خلوق حلم كل ام يكون ابنها لودي، والحمد لله انك ابني يا قطعة من روحي”.

يذكر أن طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديد التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.