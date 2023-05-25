تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويغيب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد .

ويحتاج مانشستر يونايتد لنقطة وحيدة فقط لضمان التأهل إلى دوري ابطال أوروبا .