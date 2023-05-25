تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كشف فرانك لامبارد ، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل تشيلسي
وضم تشكيل تشيلسي كلا من:
في حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: أزبيلكويتا - تشالوباه - ويسلس فوفانا - هال
خط الوسط: إنزو فيرنانديز- تشوكويميكا - كونور جالاجير
خط الهجوم: مادويكي - مودريك - هافريتز
ويغيب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.
تشكيل مانشستر يونايتد
وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو
خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد .
ويحتاج مانشستر يونايتد لنقطة وحيدة فقط لضمان التأهل إلى دوري ابطال أوروبا .