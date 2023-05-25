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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

كشف فرانك لامبارد ، المدير الفني لـ  تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل  تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيلكويتا - تشالوباه - ويسلس فوفانا - هال

خط الوسط: إنزو فيرنانديز- تشوكويميكا - كونور جالاجير

خط الهجوم: مادويكي - مودريك - هافريتز

ويغيب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد .

ويحتاج مانشستر يونايتد لنقطة وحيدة فقط لضمان التأهل إلى دوري ابطال أوروبا  .

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