عمر عصر يصعد لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في إنجاز تاريخي

صعد عمر عصر لاعب المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي لتنس الطاولة إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

وصعد "عصر" إلى ربع النهائي بعد التغلب على بطل كرواتيا 4-0 ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ يتأهل لهذا الدور في بطولة العالم.

وكان اللاعب قد تأهل إلى دور ال16 بعد تغلبه على السويدي ترولس موريجارد "وصيف بطولة العالم السابقة" بنتيجة 4-2، و استطاع الـتأهل إلى دور 32 بعد الفوز على اللاعب الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنفس النتيجة في دور الـ64.

واستهل "عصر" مشواره في البطولة بالفوز على بطل إكوادور ألبرت مينو بنتيجة الأشواط 4-3 بعد مباراة ماراثونية ليتأهل للدور الثاني.

وتشهد قائمة الرجال المشاركة بمنافسات الفردي كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر، فيما تتكون قائمة السيدات من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

أما على صعيد الزوجي المختلط فيشارك كل من خالد عصر ويسرا حلمي بالإضافة إلى الزوجي المكون من محمد البيلي وهنا جودة.

يذكر أن البعثة يرأسها أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ويقود الفريق فنيا ماجد عاشور بالإضافة إلى عماد مصيلحي كمدرب عام.