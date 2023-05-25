عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر عصر يصعد لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في إنجاز تاريخي

صدى البلد

 

صعد عمر عصر لاعب المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي لتنس الطاولة إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

وصعد "عصر" إلى ربع النهائي بعد التغلب على بطل كرواتيا 4-0 ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ يتأهل لهذا الدور في بطولة العالم.

وكان اللاعب قد تأهل إلى دور ال16 بعد تغلبه على السويدي ترولس موريجارد "وصيف بطولة العالم السابقة" بنتيجة 4-2، و استطاع الـتأهل إلى  دور 32 بعد الفوز  على اللاعب الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنفس النتيجة في دور الـ64.

واستهل "عصر" مشواره في البطولة بالفوز على بطل إكوادور ألبرت مينو بنتيجة الأشواط 4-3 بعد مباراة ماراثونية ليتأهل للدور الثاني.

وتشهد قائمة الرجال المشاركة بمنافسات الفردي كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر، فيما تتكون قائمة السيدات من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

أما على صعيد الزوجي المختلط فيشارك كل من خالد عصر ويسرا حلمي بالإضافة إلى الزوجي المكون من محمد البيلي وهنا جودة.

يذكر أن البعثة يرأسها أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ويقود الفريق فنيا ماجد عاشور بالإضافة إلى عماد مصيلحي كمدرب عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من شائعة التفاوض مع حسام حسن

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

ترشيحاتنا

أزمة تواجه الأطباء البيطريين.. والنقيب العام يناشد الرئيس بالتدخل| ماذا يحدث؟

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 - 5 - 2023

لأول مرة.. روسيا تكشف عن سيناريو إنهاء الحرب في أوكرانيا

تفاصيل أول ساعة سمارت بتكنولوجيا مصرية

بداية نهاية الأخضر.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربات قوية ويتراجع لمستويات غير مسبوقة

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات أزمة أموال شيكابالا مع لشبونة البرتغالى ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للغدة الدرقية: كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

رغم الطلب الأمر مستحيل| 3 أسباب تجعل رمضان صبحي خارج جنه الأهلي

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ