أصعب حالات واجهت الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، إن أصعب الحالات التي واجهته خلال إجراء عمليات زرع الكبد، كانت خاصة بالمرضي الذين أجروا عمليات جراحية صعبة مثل استئصال الطحال، مشيرا إلى أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكبد تبلغ 90% وهو ما يتوافق مع النسب العالمية.

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هذا الفريق يستطيع الآن أن يقول كلمته للعالم، من خلال الجهود المبذولة، والإضافات التي نجح الفريق في تنفيذها"، معلقا “حالتان أصيبوا بالورم بعد 10 سنوات من الزراعة، ونجحنا في إجراء العملية لهما بأمان، رغم أن أحدهما يعاني من قصور في الشريان التاجي”.

الإصابة بالفشل الكبدي.

وتابع ، رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد، أن حملة مواجهة فيروس سي نجحت في تقليل حالات الإصابة بالفشل الكبدي.

