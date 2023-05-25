مفاجأة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يرغب في ضم نجم منتخب الجزائر

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة النادي الاهلي في التعاقد مع زين الدين نجم منتخب الجزائرى.

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الاهلي يسعي للتعاقد مع زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري ونجم المنتخب الجزائري الاول في كرة القدم ، واللاعب يرغب في اللعب للاهلي ، مفاوضات صعبة بين الناديين ".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد رسميا.

وقرر الكاف، إقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 11 يونيو المقبل.