نيابة عنك.. جوجل تطرح ميزة "الكتابة السحرية" مع تطبيق Messages

أعلنت شركة جوجل، في مؤتمر جوجل الأحدث Google I / O ، عن عدد كبير من منتجاتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف أن هذه التقنية ستغير تعاملك مع كل التطبيقات مستقبلا.

من ضمن المزايا التي أعلنت عنها جوجل خلال مؤتمرها الأخير كان دمج تطبيق الرسائل بالذكاء الاصطناعي وبالتالي سيكون التطبيق مؤهلا لكتابة الرسائل والرد عليها بالنيابة عنك، ليوفر عليك الوقت والمجهود.

Magic Compose

وفقا لتقرير موقع androidauthority هذه الميزة التي يطلق عليها رسميًا Magic Compose - يتم طرحها الآن لعدد محدود من المستخدمين المسجلين في برنامج البيتا التجريبي، وهي حتى الآن متاحة لمستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وكل من لديه شريحة اتصال SIM من أمريكا.

خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر جوجل I / O ، أكدت الشركة أن ميزة كتابة الرسائل بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي ستكون متاحة للجميع بحلول الصيف الحالي، وها هي الآن تطرح خاصية Magic Compose قبل شهر من بداية الصيف رسميًا ، لذا من المتوقع أن يتم إصدار النسخة التجريبية من التطبيق في غضون شهر من الآن.

بالرغم من ميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيق messages التابع لجوجل، إلا أنه لا يخلو من السلبيات أيضا، لأن استخدام هذه الميزة يفك التشفير من طرف إلى طرف لرسائلك ويصبح الوصول لها من قبل جهات خارجية وأطراف ثالثة أسهل عن ذي قبل.

مع النسخة الجديدة من تطبيق "رسائل جوجل" يتم إرسال ما يصل إلى 20 من رسائلك إلى خوادم Google حتى تتمكن من تحليلها وتقديم اقتراحات أفضل.

تتخلص الشركة من هذه الرسائل فور الانتهاء من تحليلها ولا تستخدم رسائلك لتدريب ميزة "الكتابة السحرية". لذلك ، إذا كان التشفير من طرف إلى طرف أمرًا حيويًا بالنسبة لك ، فننصحك بعدم استخدام ميزة "الكتابة السحرية" في الوقت الحالي.