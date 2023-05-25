نائب: هناك حالة حوار عام داخل الدولة المصرية بسبب الحوار الوطني..فيديو

أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هناك حالة حوار عام داخل الدولة المصرية بسبب الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تجرد كبير للمشاركين بالحوار الوطني مما أعطى ثقة كبيرة لدى المواطن المصري.

وقال أحمد فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الكل اجمع على ضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية، خاصة أنه نفقتقد تلك المجالس منذ عام 2011.

استمعنا لكافة الأراء والتوصيات

وتابع عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن استمعنا لكافة الأراء والتوصيات من الاحزاب السياسية والنقابات العمالية خلال العام الماضي.

