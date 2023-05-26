صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

فجر أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لاعبين بالنادي الأهلي يرغبان في الانضمام للقلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك "ان شاءالله بالليل النهارده الأول يخلص والتاني هيصلي استخارة وان شاء الله خير بصراحه والله ضربه جامده اوي"

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.