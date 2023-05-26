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رئيس التحرير
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منوعات

بعد جدل غناء أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي..شاب يقدم الأغاني القديمة بموسيقى "التكنو"

شاب يقدم أغاني قديمة
شاب يقدم أغاني قديمة بموسيقى التكنو

تصدر شاب مصري  يدعى مارك ماجد، مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقديم مقاطع فيديو لموسيقى “التكنو” مُعادة التوزيع للأغاني القديمة، وذلك باستخدام تقنية الـ "تكنو" الموسيقية.

ومن بينها مقطع فيديو لأغاني ذات الحان قديمة، أبرزها الأغاني الشعبية مثل أغنية للمطربة خضرة محمد خضر، وجمالات شيحة، وغيرهم من مطربين الزمن الجميل.

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ويقوم مارك ماجد بإعادة تقديم الأغاني القديمة وإضافة لمسة جديدة عليها باستخدام التقنية الحديثة، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع الفيديو التي يعرض فيها ألحانه بسرعة كبيرة.

أغاني قديمة بموسيقى التكنو

وقال في بداية مقطع فيديو متداول: "أحب الأغاني القديمة وأريد إعادة إحيائها بطريقة جديدة ومميزة، ولقد وجدت في تقنية التكنو الحديثة الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "أريد أن يستمتع الناس بالأغاني التي يحبونها، ولكن بطريقة مختلفة وجديدة، وأن يشعروا بالحماس والإيقاع الذي يوفره الـ تكنو".

وقد حظيت ألحان مارك ماجد بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاركتها بشكل واسع وتلقى العديد من التعليقات الإيجابية من المستخدمين الذين أثنوا على إبداعه وموهبته في استخدام التقنية الحديثة في إعادة تقديم الأغاني القديمة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم أغاني شعبية وأخرى قديمة بتقنيات حديثة، حيث احترفت المطربة هند الراوي تقديم العديد من الأغاني المصرية والفلكلورية مع فرقة “اورانج بلوسوم" الفرنسية مع موسيقى “الجاز”.

الاغاني الشعبي الاغاني القديمة التقنية الحديثة الذكاء الاصطناعي

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