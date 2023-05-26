مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة سامبدوريا امام ساسولو فى الدوري الإيطالي .
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
الإكوادور X جزر فيجي – الساعة 8 مساء
سلوفاكيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء
أوزبكستان X جواتيمالا – الساعة 11 مساء
نيوزيلندا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سامبدوريا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء- على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
ريو آفي X فاماليكاو– الساعة 8 مساء
فيزيلا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء