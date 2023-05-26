مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة سامبدوريا امام ساسولو فى الدوري الإيطالي .



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب



الإكوادور X جزر فيجي – الساعة 8 مساء

سلوفاكيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء

أوزبكستان X جواتيمالا – الساعة 11 مساء

نيوزيلندا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



سامبدوريا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء- على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



ريو آفي X فاماليكاو– الساعة 8 مساء

فيزيلا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء