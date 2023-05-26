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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة سامبدوريا امام ساسولو فى الدوري الإيطالي .


مواعيد مباريات كأس العالم للشباب 


الإكوادور X جزر فيجي – الساعة 8 مساء                

سلوفاكيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء                          

أوزبكستان X جواتيمالا – الساعة 11 مساء                          

نيوزيلندا X  الأرجنتين – الساعة 11 مساء    

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أزمة الراتب |رجاء خاص من الأهلي لمعلول

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شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن المشاركة في البطولة العربية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

   
سامبدوريا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء- على قناة AD SPORTS Premium 1      

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي  


ريو آفي X فاماليكاو– الساعة 8 مساء            

فيزيلا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء

الاكوادور البطولة العربية الأهلى الدوري الايطالي الدوري البرتغالي الزمالك

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