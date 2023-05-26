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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حدث كبير|نجم الزمالك يطالب اتحاد الكرة بدعم الفريق

صدى البلد

قال عفت نصار لاعب الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو مدرب كبير، ولكن الظروف الحالية سيئة في ظل المستوى الفني للاعبين، مشيرًا إلى أن هناك مدربين لهم طرق لعب معينة يريدون تطبيقها فور تسلمهم مهام تدريب أي فريق، ولكن آخرون يقومون بالتجاوب مع الظروف التي يجدونها في الفرق.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لابد أن يتم فتح باب القيد مبكرًا لمصلحة الزمالك قبل مشاركته في البطولة العربية للأندية، وأوسوريو مدرب كبير وقد ينجح مع الزمالك على المدى الطويل".

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وتابع عفت: "الزمالك سينهي الدوري في منتصف يوليو، ويجب أن يتم فتح القيد من أجل الاستعانة بصفقات جديدة قبل البطولة العربية، أتمنى أن يدعم اتحاد الكرة، فريق الزمالك وهو مُقبل على خوض البطولة".

وواصل: "البطولة العربية تضم فرق قوية للغاية، وهي حاليا أقوى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والبطولة صعبة وعلى الفريق الأبيض الاستعداد لها جيدًا".

وزاد: "يجب الحديث مع أوسوريو حول امكانيات اللاعبين، وأتوقع أنه سيعود إلى الطريقة الطبيعية في مواجهة طلائع الجيش الثلاثاء القادم".

وأكمل: "الزمالك يحتاج إلى تضافر جهود أبنائه الكبار، لأن النادي سيكون لديه (حدث كبير) خلال الايام المقبلة، ولابد من وجود أبناء الزمالك وأن يدعموا فريق الكرة واللاعبين".

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