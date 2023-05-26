غيابات بالجملة فى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش

يفقد الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي 5 لاعبين في مباراته اليوم الجمعة أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعد كل من علي معلول ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد الشناوي وعلي لطفي لمواجهة طلائع الجيش".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.