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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

١٢ ساعة.. تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو

صدى البلد

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور عقب الغلق الكلي لمحور ٢٦ يوليو لمدة ١٢ ساعة. 

يأتي ذلك تزامنا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر "بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر" مما يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كوبرى المشاه الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل

 

تم التنفيذ إبتدءاً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهراً.

 

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

▪ حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو  وصولاً  إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

 

▪ حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15مايو ومناطق المهندسين إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو وإستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر .

 

ومن جانبها تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

التحويلات المرورية الغلق الكلي لمحور ٢٦ يوليو المونوريل مرور الجيزة كثافات مرورية

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