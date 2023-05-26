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رئيس التحرير
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برلمان

وزارة الصحة تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية.. ونواب: يمثل إضافة للمنظومة الطبية.. وسيفتح أبوابا كثيرة لعلاج أمراض المواطنين

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
  • وزير الصحة: الرئيس السيسي أولى اهتمامًا حقيقيا لرفع كفاءة خدمات الرعاية العلاجية والدوائية
  • برلمانى: إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية يدل على مواكبتنا العصر الحديث فى هذا المجال
  • نائب: إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية سيقدم حلول غير تقليدية لعلاج الأمراض

 

أشاد عدد من النواب بإعلان وزارة الصحة أنها تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية ، وأكدوا أن هذا يدل على أننا نواكب العصر الحديث فى هذا المجال ، مما يمثل إضافة للمنظومة الطبية.

فى البداية قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من  الأمراض العصبية المزمنة التى تمثل مشكلة للمرضى الذين لديهم قصور ذهنى أو حركة ، مما يمثل عبء على الأسر ، الأمر الذى يتطلب عمل أبحاث ونتائج وعلاج للحالات.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إعلان وزارة الصحة أنها تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية يدل على أننا نواكب العصر الحديث فى هذا المجال ، مما يمثل إضافة للمنظومة الطبية.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أننا يجب أن نستعين بعلماء عند إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية ، ويكون لنا سبق فى الوصول لنتائج مؤثرة للأمراض العصبية ، مؤكدا أننا نتمنى أن نكتشف جزئيات لعلاج الأمراض العصبية ، مما سيمثل نقلة فى عالم الدواء المصرى ، وسيوفر عملة أجنبية للاقتصاد المصرى.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزارة الصحة بأنها تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزير الصحة يحاول إيجاد أساليب لعلاج المرضى ، وهذا أمر نحبذه ، مشيرا إلى أن عدد السكان بدأ يزيد ، وبالتالى أصبحنا فى حاجة إلى حلول غير تقليدية لعلاج الأمراض.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه الأهم من كل ذلك هو أننا نصل إلى أفكار ونتائج جيدة من إنشاء هذا المركز، بحيث يفتح أبواب كثيرة لعلاج الأمراض للمواطنين.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا حقيقًا لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة خدمات الرعاية العلاجية والدوائية، مشيرًا إلى دور المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات المعنية، للوصول إلى حلول مبتكرة وأفكار بحثية تدعم ملف مرض الصرع.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، أمس الخميس، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السنوي للصرع في نسخته الثانية، الذي ينظمه قسمي المخ والأعصاب بجامعتي عين شمس والقاهرة، بهدف تبادل النقاشات والرؤى المتطورة، والإعلان عن الأدلة الاسترشادية لعلاج وتشخيص مرض الصرع، وذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من الخبراء وشباب الأطباء بتخصص المخ والأعصاب.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أكد على أهمية هذا المؤتمر، حيث يُعد منصة هامة لتبادل الخبرات والنقاشات حول أحدث ما توصل إليه العلم حول الأمراض العصبية، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر في أمراض الصرع، موضحًا أن خطر الإصابة لا يفرق بين مرحلة عمرية أو جنسية للمريض، كما أضاف أن نسبة الشفاء من هذا المرضى باتت مرتفعة، حيث بلغت 70% وذلك في ظل وجود بروتوكولات علاجية متطورة.

وأضاف أن مرض الصرع يعتبر من الاعتلالات أو الاضطرابات العصبية المزمنة، ويعد ثاني مرض شائعًا على مستوى العالم، مشيرًا الى أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لاستدامة المنظومة الصحية لعلاج مرضى الأمراض العصبية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية وشركاء النجاح لإنشاء معهد قومي للأمراض العصبية، كما أكد وزير الصحة ان الوزارة تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية، بهدف تعزيز دور الأبحاث العلمية بهذا الملف، والاستفادة من خبرات الدول الناجحة بهذا المجال.

وأضاف أن الوزير خلال كلمته على أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحي بأعراض ومخاطر والوقاية من مرض الصرع، مؤكدًا أن التوعية لها دورًا هامًا في نجاح فرص التعايش الصحي والآمن للمصابين، فضلًا عن دورها في مناهضة التمييز والوصم الذي قد يتعرض له المتعايشين، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تذليل أي عقبات أو تحديات فضلًا عن توفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة لضمان استدامة المنظومة الصحية، وتوفير كافة الرعاية الصحية الشاملة للمتعايشين.

وعلى هامش المؤتمر، تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور محمود المتيني درع المؤتمر، نظرًا لإسهاماتهم وجهودهم في تطوير هذا الملف الهام بشكل خاص المنظومة الصحية بشكل عام.

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