روسيا وبيلاروسيا توقعان اتفاقا لنشر أسلحة نووية تكتيكية.. فيديو

قالت فضائية العربية في تقرير عن توقيع إتفاقا بين وزير دفاع روسيا وبيلاروسيا حيث تم توقيع اتفاق لنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بيلاروسيا.

اعتبر، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الغرب يشن حربا غير معلنة على الدولتين وسط تصعيد كبير للتهديدات على الحدود العربية لروسيا.

وطبقا سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، فإن جمهورية بيلاروسيا كانت ولا تزال حليفنا الحقيقى، واليوم نقف معا ضد العرب الذي يقود حرب غير معلنة.

أكد، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينو من موسكو، بدء عملية نقل الأسلحة إلى منشأة تخزين خاصة على إرضاء بلاده.

قال لوكاشينو، إن الأسلحة النووية "ستكون آمنة تماما" وبعيدة عن إيدي المخربين بما في ذلك بولندا.