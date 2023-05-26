صحف السعودية|اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا.. تحذير من سوء الأحوال الجوية.. تعاون مع مصر في تحلية المياه .. كوريا الجنوبية تسجل 17 ألف إصابة كورونا

الصحف السعودية:

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ملاطية التركية

روسيا تهدد بـ ضربة استباقية إذا أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح تحد من الرؤية الأفقية

زيلينسكي يعلن إطلاق سراح أكثر من 100 أوكراني

تعاون مصري - سعودي في تحلية مياه الشرب باستثمارات 2 مليار دولار

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الجمعة، اخبار هامة وموضوعات مختلفة المحلية منها والدولية تهم المواطن العربي.



صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن قول بير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الجمعة إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على روسيا بعدما اتفقت دول مجموعة السبع في قمتهم، التي استضافتها اليابان الأسبوع الماضي، على تكثيف الإجراءات لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

و ندد ماتسونو، وهو أيضا كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، بالخطوة التي اتخذتها روسيا أمس الخميس حين نشرت أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء قائلا إنها ستزيد من حدة المواقف المتعلقة بغزو أوكرانيا.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي روتيني "باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت من قصف نووي خلال زمن الحرب، لا تقبل اليابان أبدا تهديد روسيا بالأسلحة النووية، ناهيك عن استخدامها".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن اليابان، بعد تنسيق العمل مع مجموعة الدول السبع، ستجمد أصول 78 مجموعة و17 فردا من بينهم ضباط بالجيش الروسي وستحظر التصدير إلى 80 كيانا روسيا مثل مختبرات الأبحاث التابعة للجيش.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن اليابان ستحظر أيضا تقديم خدمات البناء والهندسة إلى روسيا، وسيُعلن عن تفاصيل الإجراء في وقت لاحق.



كما نشرت الرياض عن تحذير المديرية العامة للدفاع المدني السعودي المواطنين من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة السعودية ، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.



وقالت المدرية في بيان أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى سيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، وتشمل مكة المكرمة منطقة الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.



وتابعت المديرية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح سريعة ومثيرة للأتربة على مدينة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم.



وستتأثر أيضاً مدينة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.



وشددت المديرية العامة للدفاع المدني في بيانها، على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول و المستنقعـات المائية والأودية وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



كما نشرت أيضاً عن سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، في تراجع مطرد عن الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تعود فيه البلاد إلى الوضع الطبيعي ما قبل الجائحة مع رفع جميع قيود مكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 17 ألفا و933 إصابة بينها 28 إصابة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 31 مليونا و629 ألفا و442 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل إحصاء اليوم الجمعة انخفاضا من 19 ألفا و80 إصابة في اليوم السابق و من 19 ألفا و 586 في الأسبوع السابق، مما يمثل انخفاضا معتدلا في أعداد الإصابات اليومية.

وسجلت البلاد 15 حالة وفاة بكوفيد 19، مما رفع عدد الوفيات إلى 34 ألفا و751 وفاة.

وقالت الوكالة إن عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة وصل إلى 180 شخصا بزيادة سبع حالات عن يوم أمس الخميس.

ونشرت الرياض عن زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن مركز الزلزال في قضاء بوتورغة، ووقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تشر أنباء على الفور عن سقوط ضحايا، أو خسائر مادية.

صحيفة الشرق الاوسط

ونشرت صحيفة الشرق الاوسط عن عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو ستضطر إلى توجيه ضربة استباقية إذا أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقال ميدفيديف: «هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلا بد من توجيه ضربة استباقية»، وفقاً لوكالة «رويترز».

صحيفة اليوم

كما نشرت صحيفة اليوم عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل وتبوك.

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية.

كما نشرت اليوم عن إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إطلاق سراح 106 جنود أوكرانيين في عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي: "من المهم جدًا أنه لم يكن هناك معلومات عن العديد من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 106 على الإطلاق، فقد كنا نعدهم في عداد المفقودين، لكننا وجدناهم وأعدناهم إلى الوطن".

أضاف زيلينسكي أن الجنود كانوا يقاتلون في مناطق باخموت، وأن من بينهم ضباط وجنود وضباط صف، وأنه ممتن للجنود الأوكرانيين الذين أكدوا أن أوكرانيا لديها صندوق تبادل مناسب.

وقال: "يجب على كل شخص على خط المواجهة أن يعي هذا، فكلما نأخذ المزيد من أسرى الحرب الروس، فإننا سنعيد المزيد من أفراد شعبنا".

ولم يقدم زيلينسكي أي معلومات عن عدد الروس الذين جرى تسليمهم في عملية التبادل.

ونشر رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة الروس يفجيني بريجوزين، مقطع فيديو لتبادل الأسرى في وقت سابق، ولكن لم يكن واضحًا إذا ما كانت هي عملية التبادل نفسها.

صحيفة عكاظ

ونشرت صحيفة عكاظ عن لقاء وزير التجارة المصري المهندس أحمد سمير بمكتبه أمس «الخميس» بوفد من المستثمرين السعوديين يمثلون مجموعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، وقد بحث الجانبان سبل تدعيم التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مياه الشرب، نظراً للتقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه المملكة في مجال تحلية مياه البحر بتكلفة أقل، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ عليها لضمان استدامتها.

أكد الوزير المصري، أن اللقاء تناول أنشطة الشركة المتخصصة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة وتحلية المياه، حيث يبلغ حجم استثماراتها في العالم حوالى 75 مليار دولار، وهي من أكبر الشركات المستثمرة في محطات الطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ عام 2015 وتبلغ قيمة استثماراتها حتى الآن في مصر نحو 2 مليار دولار، وهناك اتجاه للتوسع في أنشطتها الاقتصادية داخل البلاد.

وأوضح الوزير المصري عقب اللقاء، أن الشركة تتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصريةـ في مقدمتها وزارة الكهرباء، حيث نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تنفيذ وإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بعدد من المحافظات المصرية بإجمالي استثمارات بلغ 1.5 مليار دولار، إلى جانب اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن الشركة تسعى خلال المرحلة القادمة وعن طريق المشروعات التي تنفذها حالياً إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية لتبلغ 12 مليار دولار، مشدداً على حرص حكومة بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مبيناً أن وزارته تسعى إلى تنوع الاستثمارات مع حكومة المملكة لتشمل عدداً كبيراً من القطاعات الإنتاجية.