مدرب الوداد يكشف نقطة ضعف فريقه لـ الأهلي

كشف البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن نقطة ضعف فريقه، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال سفين فاندنبروك في تصريحات أبرزها موقع "مارس إكسبريس" المغربي:" الوداد يعاني من أزمة على مستوى استغلال الفرص السانحة للتسجيل.



وأضاف:" يجب علينا العمل لعلاج هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".



موعد مباراتي الأهلي والوداد



ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.