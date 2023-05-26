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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 153 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية التموين بالمحافظة تمكنت خلال حملة تموينية من ضبط 18 مخزن بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة بداخلها 153 طن قمح محلي قبل استخدامها في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام وتم توريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لافتا إلى استمرار تسيير الحملات الدورية لضبط أية أقماح محلية خارج منظومة التوريد بالمطاحن الحكومية.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية المتشركة بين مديرية التموين والوحدات المحلية ومباحث التموين وشن حملات على تجار الأقماح الذين يحجبونها عن الأسواق وعدم توريدها للمطاحن الحكومية بغرض بيعها في السوق السوداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة أعمال توريد القمح وتوعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية وإزالة أي مشاكل تواجه الموردين وكذلك صرف 10 كيلو نخالة لكل توريد أردب قمح.

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من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على توريد القمح المحلي والتأكد من عدم تداوله أو تخزينه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف ورؤساء الوحدات المحلية أسفرت عن ضبط 3 مخازن بناحية مركز أبوتيج بداخلها 10.5 طن قمح محلي و5 مخازن بمركز ديروط بداخلها كمية من الأقماح المحلية تقدر بـ 41.5 طن قمح فضلًا عن ضبط 21.5 طن قمح محلي داخل 5 مخازن بمركز صدفا وضبط 5 مخازن أخرى بمركز أسيوط بداخلها 55 طن بالإضافة إلى 25 طن بمركز الغنايم ليكون إجمالي الكميات المضبوطة 153 طن قمح محلي وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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