تين هاج يحسم مصير راشفورد مع مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مصير ماركوس راشفورد، لاعب الفريق، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وينتهي عقد ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية، عقب مواجهة تشيلسي: "لدي شعور جيد حول بقاء ماركوس راشفورد هنا في مانشستر يونايتد".

كما أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن راشفورد لا يمكن المساس به في مانشستر يونايتد، إذ يعد أحد أعمدة مشروع تين هاج مع النادي الإنجليزي.

وضمن مانشستر يونايتد التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بعد اكتساح تشيلسي بنتيجة 4-1، أمس الخميس، ضمن في اللقاء المؤجل من الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.