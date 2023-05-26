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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: بنك التنمية الأفريقي يدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر

الأجتماع السنوي لبنك
الأجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي بحضور الرئيس السيسي

قال الدكتورعبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية إن عودة مصر لأفريقيا بدأت  تأخذ شكل جدي إعتبارا من ٢٠١٦،  مضيفا أن مصر مرت بفترات جفاء مع أفريقيا  منذ 1995، لكن الدولة  عادت إلى مكانتها وتربعت على عرش أفريقيا من جديد.

وأكد" عبد المنعم السيد" خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "الأخبار" المذاع على فضائية " الدي أم سي" تقديم الإعلامي "هيثم سعودي"، أن اليوم هو الإجتماع الإفريقي  الثالث في مصر وجاء هذا الإجتماع فى ظل إحتفال أفريقيا بتأسيس منظمة الرحلة إلافريقية التي سميت فيما بعد " بمنظمة الإتحاد الافريقي" وهذا يدل على تأكيد دور مصر الريادي وإنطلاقها نحو تنمية حقيقية وعودة مصر للتبادل الإقتصادي بين مصر وأفريقيا بشكل كبير.

وأضاف، مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية، أن بنك التنمية الافريقية يمثل شريك نجاح  للدولة المصرية وله إستثمارات وتمويلات داخل مصر بأكثر من ٦.٨ مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم جيد جدا بالنسبة للسنوات الماضية، ولكن توجه بنك التنمية الإفريقي مع مصر في الآونة الأخيرة “ لمشروعات الاقتصاد الأخضر”.

دعم الطاقة الخضراء والمستجدة

وأشار، إلى أن التوجه  الأخير من قبل بنك التنيمة الإفريقي هو المساهمة في كل ماهو داعم للطاقة الخضراء والطاقة المتسجدة علي سبيل المثال، "مشروع بينبام" ومساهمة بنك التنمية الأفريقي بأكثر من ٧٣ مليون دولار، بجانب مساهمته فى دعم وتمويل "مشروع الجبل الأصفر" لتدوير المياة وإستفادة أكثر من ٣ ملايين مواطن مصري.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إفريقيا منظمة الإتحاد الافريقي بنك التنمية الأفريقي مشروعات الاقتصاد الأخضر بنك التنيمة الإفريقي مشروع الجبل الاصفر عودة مصر لأفريقيا

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