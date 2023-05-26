سفارة الإمارات بالقاهرة تهنئ دول القارة احتفالا بيوم أفريقيا

تقدمت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية بخالص التهاني والتبريكات لدول القارة الافريقية بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم القارة السمراء "يوم إفريقيا" الذي يوافق ٢٥ مايو من كل عام وهو الموعد الذي يحتفل فيه كوكب الأرض كل عام بالقارة الإفريقية.



وتحتفل جميع دول قارة أفريقيا، باليوم العالمى بأفريقيا "يوم أفريقيا" وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا.

وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى، واصبح يحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم.